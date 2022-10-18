Ankaragücü - Fenerbahçe maçında Eryaman kapalı gişe

Ankaragücü taraftarları, zorlu Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Biletler satışa çıktıktan sadece 13 dakika sonra tüketen ev sahibi ekibin taraftarları, 20 bin kişilik Eryaman Stadı'nın tamamını doldurdu. Ayrıca Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler de mücadelede anıldı ve 'Bartın' tezahüratları yapıldı.

Ev sahibinin iki golü iptal

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1'le geçen Ankaragücü, Fenerbahçe'ye sahasında 3-0 kaybetti. Ev sahibinin ilk yarının 26. dakikasında Ali Sowe ve 33'te de Jese Rodriguez ile attığı goller, ofsayt sebebiyle sayılmadı.