Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın son maç gününde Ankara, Sarı-Lacivertli iki takımın kapışmasına sahne olacak. Fenerbahçe , AEK Larnaca deplasmanında 2-1 kazanarak Avrupa Ligi’nde B Grubu’ndan çıkmayı garantiledi. Yükselen formunu devam ettiren ve moralli olan Jorge Jesus’un ekibinde gözler yeniden lige çevrildi. Kanarya için, lider Adana Demir’in kazandığı, şampiyonluk yolundaki rakiplerden Galatasaray ’ın kaybettiği haftada 3 puana uzanmak son derece önemli. Fenerbahçe, bu sezon tek yenilgisini Konya karşısında dış sahada alırken, 3 deplasman maçında sadece 1 kez kazanabildi. Kanarya, bir an önce Kadıköy’de olduğu gibi deplasmanda da galibiyet serisini yakalamanın hesaplarını yapıyor.





YENİLER FORM TUTUYOR

Ankaragücü, iddialı transferlere rağmen lige kötü başlayınca teknik direktör değişimine gitmiş, Mustafa Dalcı’nın yerine Ömer Erdoğan getirilmişti. Başkent’in Sarı-Lacivertliler’i, son 3 lig maçında 2 galibiyet alarak çıkışa geçti. Yeni transferler Tolga Ciğerci, Jese, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç’ın her geçen hafta formları yükseldi.

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri:

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Majakic, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Pedrinho, Beridze, Sowe

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, S.Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, İsmail, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Batshuayi, Valencia.

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EKSİK YOK BİLET KALMADI

Ankaragücü, ligdeki son maçında İstanbulspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Sarı-Lacivertliler, Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maça tam kadro olarak çalıştı. Başkent ekibinde ayrıca cezalı oyuncu da bulunmuyor. Bu durum, kritik karşılaşma öncesi Ömer Erdoğan’ın elini güçlendiriyor. Fenerbahçe karşısında Ankaragücü’nün en önemli silahlarından biri de taraftarı olacak. Mücadelenin biletleri satışa çıktıktan sonra 15 dakika bile geçmeden tükendi. Ankaralılar, maça büyük ilgi gösterdi. Ankaragücü’ne gönül veren futbolseverler, bu akşam yine harika bir atmosfer oluşturmaya hazırlanıyor.

ALTAY İÇİN ÖZEL MAÇ

Altay Bayındır, son haftaların en formsuz ve tartışılan isimlerinden biri. Jesus, yaptığı hatalara rağmen şu ana kadar öğrencisinden vazgeçmedi. 24 yaşındaki file bekçisinin bu akşam yine 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Altay için bu mücadelenin özel bir anlamı var. Milli file bekçisi, altyapısından yetiştiği, kendisini Türk futboluna kazandıran eski takımına karşı sahne alacak. Altay Bayındır, bu maçla birlikte yeniden form tutup eski günlerine dönmenin hesaplarını yapıyor.





FERDİ KADIOĞLU KART SINIRINDA

Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanının ardından haftaya ligin güçlü takımlarından Başakşehir ile Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Bu kritik maç öncesinde Ferdi Kadıoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu sezon Jesus’un adeta jokeri olan yıldız futbolcu, bu akşam kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Başakşehir önünde forma giyemeyecek. Tecrübeli teknik adam, bu konuda öğrencisini uyardı ve kart konusunda son derece dikkatli olmasını istedi. Ferdi, Ankaragücü mücadelesine kulübede başlayabilir.

OĞUZ CEYLAN: EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ TARAFTARIMIZ

Bu sezon Ankaragücü’nün formda isimleri arasında yer alan Oğuz Ceylan, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu. Son haftalarda işlerin kendileri için iyiye gittiğine dikkat çeken 31 yaşındaki sağ bek, “Fenerbahçe karşısında bunu hem sahaya hem de skora yansıtmak istiyoruz. Evimizde kolay maç kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş karşısında şanssız goller yemiştik. Taraftarımız, en büyük gücümüz. Fenerbahçe güçlü ve formda ama taraftar baskısı bizim avantajımız olacak” dedi.

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