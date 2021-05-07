Fenerbahçe, Süper Lig’in 40. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kanarya, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun ekibi, Başkent'te kazanıp, lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesini amaçlıyor. 3 maçtır kaybeden ve ateş hattına gerileyen Ankaragücü ise güçlü rakibi karşısında 3 puana uzanıp, nefes almanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe’de Ankaragücü maçı öncesi Altay, Sadık ve Perotti’nin sakatlıkları vardı. Bu isimlere yenileri eklendi. Durumu belirsiz olan Serdar Aziz, İstanbul’da bırakıldı. Ayrıca belinde ağrıları olan Samatta ile sırtında ağrıları olan Sinan Gümüş de kafileye dahil edilmedi.

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS 2'den konferans yayın ve beIN SPORTS 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Atila, Endri, Lukasik, Lobjanidze, Alper, Pinto, Paintsil

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia

Arda Güler sürprizi

Ömer Faruk Beyaz’ın Stuttgart’la anlaşmasının ardından altyapının yeni prensi Arda Güler olmuştu. Emre Belözoğlu, 16yaşındaki oyuncuyu A takımla idmanlara çıkartıyordu. Genç orta saha oyuncusu, Ankaragücü maçının kafilesine alınarak ilk kez maç kadrosuna dahil edilmiş oldu.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor

Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde bitime 3 maç kala lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş’ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe’de 7 futbolcu, Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 41. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında yer alamayacak.

Fenerbahçe ile Ankaragücü 104. randevuda

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 104. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 103 lig maçında Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 65-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin ligde attığı 191 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 70 golle karşılık verdi.

Ankara’daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara’da 50 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara’daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara’daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 84, MKE Ankaragücü 35 gol attı. Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara’da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve gülen taraf 1-0’lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da 3-1’lik skorla aldı.