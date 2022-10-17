Ankaragücü-Fenerbahçe maçı iddaa oranları

Ömer Erdoğan sonrası gollü maçlar izleten Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Jorge Jesus'un öğrencilerini ( Fenerbahçe ) konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Sezona Mustafa Dalcı ile başlayan ve 4. haftadan itibaren Ömer Erdoğan'la devam eden Ankaragücü'nde, geçtiğimiz hafta oynadıkları İstanbulspor maçının son anlarında sakatlanıp oyundan çıkan kaleci Gökhan Akkan iyi durumda. Erdoğan'ın şans vermesi halinde Gökhan ilk 11 başlayabilir... Sakatlığını atlatan Brezilyalı sol bek Marlon maç kadrosunda yer alacak, ilk 11'in sol bekinde Yasin Güreler izleyeceğiz. Stoperde "Uros Radakovic & Nihad Mujakic" ikilisini, orta alanda "Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci & Pedrinho" üçlüsünü göreceğiz. Hücumun bir kanadında Emre Kılınç, diğerinde Giorgi Beridze forma giyecek. Gole en yakın isim Ali Sowe olacak.

Geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında 9 gollü bir maç izleten Fenerbahçe, 90+5'te Michy Batshuayi'nin golüyle 5-4 kazanmıştı. Sarı lacivertli ekipte Emre Mor, Miha Zajc, Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. TD Jorge Jesus, hafta arası AEK Larnaca karşısında yedekten oyuna aldığı Enner Valencia, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'ye Ankaragücü karşısında ilk 11'de şans verecektir. Eksikler nedeniyle alternatifsiz gözüken İsmail Yüksek ve Attila Szalai de ilk 11'e yakın olan diğer isimler... Jesus, 3'lü savunma tercih ederse Serdar Aziz ve Gustavo Henrique, Szalai'ye eşlik eder. 4'lü başlarsa Güney Kıbrıs'ta sonradan oyuna giren Bright Osayi-Samuel ilk 11 başlayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ankaragücü'nün Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 5 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Fenerbahçe son 8 resmi maçının 6'sını kazandı; hiçbirinde yenilmedi. (2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %60'lık kesim zirve yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'den Ankara'da 3 puan bekliyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN TONGO’NUN TAHMİNİ

Ankaragücü açısından İstanbulspor deplasmanında oynanan futbol son derece ümit vericiydi. Buna rağmen Fenerbahçe’nin alternatifli kadrosuyla bir adım önde olduğunu düşünüyorum.