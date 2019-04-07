Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Milli maçlar sebebiyle lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Demir Grup Sivasspor’a karşı kritik bir galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, aynı puanda bulunduğu Ankaragücü önünde de kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Haftaya 31 puanla 13. sırada giren teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi moral depolamayı da hedefliyor. Bu sezon deplasmanlarda gösterdiği kötü performansla dikkati çeken Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 13 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy’de yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 galip tamamlamıştı.

11'ler

Ankaragücü: Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Djedje, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Mehmet Ekici, Moses, Soldado

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Maçı Uzak Doğu’dan izleyecek

Atatürk Havalimanı’nın uğurladığı son yolcular arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da vardı. İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde önceki gece tarihi günlerinden birini yaşayan Atatürk Havalimanı’nın yurtdışına giden son yolcuları arasında yer alan Ali Koç, THY’nin TK-70 sefer sayılı uçağı ile Hong Kong’a gitti. Terminalde büyük ilgi gören Sarı-Lacivertliler’in 1 numaralı ismi, bugünkü maçı ise Uzak Doğu’dan takip edecek.

Sınırdakilere son uyarı

Ankaragücü karşılaşması öncesi teknik heyet, kart sınırında bulunan oyuncuları son kez uyardı. Başkent’teki karşılaşmanın ardından önümüzdeki hafta Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacak Sarı- Lacivertliler’de Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustadter ceza sınırında yer alıyor. Eğer bu isimlerden biri bugün kart görürse, nefeslerin tutulacağı derbide forma giyme şansını yitirecek.

Fener’de tek eksik Frey

Zorlu karşılaşma öncesi Sarı- Lacivertliler’de tek eksik bulunuyor. Bu sezon beklentilere bir türlü karşılık veremeyen forvet Frey, sakatlığı sebebiyle Başkent’e götürülmedi. Dünkü idmanda düz koşu yapan tecrübeli futbolcunun tedavisinin tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi. Frey kafilede yer almazken, cezası sona eren Serdar Aziz’in yanı sıra sakatlıkları sebebiyle takımdan bir süre ayrı kalan Mehmet Topal, Valbuena ve Nabil Dirar ise Ankara’nın yolunu tuttu.

Eryaman’da biletler tükendi

Bu sezon hizmete giren 22 bin kişi kapasiteli Eryaman Stadı’nda ilk kez sahaya çıkacak Fenerbahçe, küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü’nün ateşli taraftarının baskısını da üzerinde hissedecek. Takımına koşulsuz tam destek veren Başkent ekibinin taraftarlarının, tüm biletleri tükettiği ve bugün tek bir koltuğun bile boş kalmayacağı öğrenildi. Konuk Sarı- Lacivertliler’e ayrılan yaklaşık bin 200 biletin de satıldığı, futbolseverleri müthiş bir atmosferin beklediği konuşuluyor.

392 gün sonra Mete Kalkavan

Hakem Mete Kalkavan; 392 gün sonra ligde ilk kez Fenerbahçe’nin maçında düdük çalacak. Kalkavan, en son 11 Mart 2018’de (geçen sezon 25. hafta) Sarı-Lacivertliler’in deplasmanda Yeni Malatya’yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti. Geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde (19 Nisan 2018) Kadıköy’deki olaylar nedeniyle 57. dakika yarıda kalan Beşiktaş derbisinin de hakemi Kalkavan’dı.