Ankaragücü - Fenerbahçe canlı izle (FB - Ankaragücü canlı yayın)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk oluyor.

Süper Lig’deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor’un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara’da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

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Maç başladı.

3. dakikada Fenerbahçe, etkili geldi. Sol kanattan verilen pasta Ozan Tufan, ceza sahası dışından şansını denerken top, üstten auta gitti.

4. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Max Kruse, ceza içi sol çaprazda topu kontrol ederek vuruşunu yaparken Ricardo Friedrich topu kurtarmayı başardı.

11. dakikada Ankaragücü, Lobzhanidze ile etkili geldi. Gürcü oyuncu, sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına kadar girdi. Sağ kanattan yaptığı ortada Gerson Rodrigues'in altı pas içinden yaptığı kafa vuruşu, az farkla dışarı gitti.

GOL | 13. dakikada savunma arkasına atılan topta Michalak hareketlendi. Kaleci Altay'ın üzerinden topu aşırtan Michalak, kafayda topu kaleye göndermek isterken altı pasda Lobzhanidze pozisyonu tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada Fenerbahçe, beraberlik golüne çok yaklaştı. Ozan Tufan, ceza sahasına girerken rakibinden sıyrıldı ve kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunu yaparken kaleci Friedrich, gole izin vermedi.

24. dakikada Ankaragücü, mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Savunma arkasına atılan topta Michalak, kaleci Altay ile bomboş pozisyonda karşı karşıya kaldı. Michalak, topu taşıyıp vuruşunu yaparken Altay, karşı karşıya pozisyonda ikinci gole izin vermedi.

26. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan, yine ceza sahası dışından şansını denerken top yandan dışarı gitti.

31. dakikada soldan yapılan ortada Deniz Türüç, topu kafayla arkaya aşırtırken Vedat Muriç'in yaptığı kafa vuruşu Friedrich'te kaldı.

35. dakikada Fenerbahçe'de bu kez Luiz Gustavo, uzaklardan şansını denerken Friedrich, topun sahibi oldu.

SARI KART | 40. dakikada Fenerbahçe'de Mauricio Isla, Michalak ile çıktığı hava topunda rakibinin yüzüne müdahalede bulununca sarı kart gördü.

44. dakikada Ankaragücü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Gerson Rodrigues'in vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.

45+1. dakikada Kruse'nin sağ kanattan ceza sahası içine attığı şık pasta, Tolga Ciğerci'nin kontrol ederek sol çaprazdan yaptığı vuruş, farklı şekilde dışarı gitti.

45+2. dakikada Ankaragücü savunmasından seken topa, ceza sahası dışından Vedat Muriç gelişine bir vuruş yaparken top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Ankaragücü üstünlüğü ile sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin yerine Emre Belözoğlu, oyuna giren isim oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.





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Ankaragücü - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak

Ankaragücü'nün yedekleri: Yiğit, Pazdan, Orkan, Atila Turan, Cebrail, Stanojevic, Rivas, Fatih, İlhan Parlak, Aydın Karabulut

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun, Falette, Hasan Ali, Emre, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Rami

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Süper Lig’deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor’un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara’da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor’a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor’la (1-1) berabere kaldı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan MKE Ankaragücü ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

Derbi öncesi 3 isim ceza sınırında

Fenerbahçe’de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

Deplasmanda 18 puan yitirdi

Fenerbahçe’nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi. Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18’ini deplasmanda yaşadı.

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 102. randevuda

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Ankara’daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara’da 49 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara’daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara’daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 83, MKE Ankaragücü 33 gol attı. Geçen sezon Ankara’da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara’da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve gülen taraf 1-0’lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da 3-1’lik skorla aldı.