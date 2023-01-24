Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde hücum hattında ayrılıklar devam ediyor. Başkent ekibi; Jese ve Eren Derdiyok'un ardından Federico Macheda'yı da gönderdi.

Sarı Lacivertliler, sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı 31 yaşındaki İtalyan forvetin sezon sonuna APOEL'e kiralandığını açıkladı. Kulüptan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcumuz Federico Macheda'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda APOEL takımıyla anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz Federico Macheda'ya başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Panathinaikos macerası sonrası Ankaragücü'ne imza atan Macheda, Sarı Lacivertli formayla çıktığı 467 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.