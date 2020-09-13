Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Transfer yasağını son hafta kaldıran Ankaragücü Fuat Çapa yönetiminde kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor ise deplasmanda kazanarak yeni sezona galibiyet ile başlamak istiyor.

Ankaragücü - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Erzurumspor muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarljia, Pazdan, Atila, Lukasik, Stanojevic, Lobhanidze, Orkan, Hasan, İlhan

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Teikeu, Mina, Mücahit, Petrus Mayega, Boumal, Emrah Başsan, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed

MKE Ankaragücü, hafta başından itibaren Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferlerden 5-6 futbolcunun da sahada olması bekleniyor.

Erzurumspor'da 4 futbolcu kadroda yok!

Yeni transferlerin büyük çoğunluğuna yer verilen kafilede, Gabriel Obertan, Ömer Şişmanoğlu, Mitchell Donald ve Armando Sadiku ise yer almadı.



