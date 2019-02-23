Ankaragücü - Erzurumspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ile 2-1 mağlup etti. Ankaragücü, Boyd ile 1-0 öne geçerken Erzurumspor Opseth ile eşitliği yakaladı.Orgill son dakikada Ankaragücü'nü 2-1 öne geçirdi. Erzurum'da Golün sahibi Opseth kırmızı kart gördü.

Maçtan dakikalar:

1.dakikada Ankaragücü'nde Orgill'in ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten auta gitti.

18. dakikada Sacko'nun ortasında Orgill ceza sahasında bomboş kafa vuruşunu yaptı. Top Sehic'te kaldı.

26.dakikada Ankaragücü 1-0 öne geçti. Orgill'in sağ kanattan getirdiği topa Boyd, şık bir vuruş yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 1-0

28. dakikada BB Erzurumspor'da İbrahim ceza yayı üzerinden şut açısı buldu, şutunu kaleci Altay parmaklarıyla kornere çeldi.

43. dakikada Ankaragücü'nde Stelios Kitsiou, Jasmin Scuk'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

45. dakikada BB Erzurumspor'da İbrahim'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut Ankaragücü savunmasına da çarpıp kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

İlk yarı sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Erzurumspor, ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Opseth, kaleci Altay'ı mağlup etti ve maçta denge geldi: 1-1.

50. dakikada Obertan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut Ankaragücü savunmasına da çarpıp kaleci Altay'da kaldı.

52. dakikada Ankaragücü'nde Sacko, yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu. Kaleci Sehic topu iki hamlede kontrol edebildi.

59. dakikada Ankaragücü'nde Sacko, ceza yayının sağ çaprazından şut açısı buldu. Şutu kaleci Sehic'in kucağında kaldı.

61. dakikada Ankaragücü'nde Canteros'un ceza yayı üzerinden çektiği şut çok fazla dışa doğru falso alınca, farklı şekilde auta gitti.

73. dakikada Erzurumspor'da Opseth kırmızı kart gördü. Opseth haftaya Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

74. dakikada Sacko, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Vuruşu yan ağlarda kaldı.

82. dakikada Ankaragücü'nde Origill topu ağlarla buluşturdu. Ama maçın hakemi Halil Umut Meler, Origill'in topu eliyle kontrol ettiğini belirtip golü geçerli saymadı.,

85. dakikada BB Erzurumspor'da Emrah'ın ceza sahasına gönderdiği yüksek topu Lokman kafasıyla içeri indirdi, Kulusic'in ters vuruşu kornere gitti.

90+3. dakikada Ankaragücü, Orgill ile golü buldu ve son dakikada öne geçti.

Kalan dakikada başka gol olmadı ve Ankaragücü 6 puanlık mücadelede rakibini alt etti.

Ankaragücü - Erzurumspor 11'ler...

MKE Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Sacko, Hector, Boyd, Orgill

BB Erzurumspor: Sehic, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Eduok, Opseth

Ankaragücü - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...





Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum’da oynanan karşılaşma, MKE Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.