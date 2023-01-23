Süper Lig 'de topladığı 19 puanla 13. sırada yer alan Ankaragücü'nde sıcak bir gelişme yaşandı. Daha önce Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu ve Jese ile yollarını ayıran Başkent ekibi, Eren Derdiyok'a da veda etti.

Ağustos 2021'de Ankaragücü'ne transfer olan, 2021/22 sezonunda çıktığı 31 maçta 10 gol, 1 asistle oynayan ve 1. Lig şampiyonluğunda önemli bir rol alan tecrübeli forvet, Sarı Lacivertliler ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcumuz Eren Derdiyok ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eren Derdiyok'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



