Ankaragücü mevcut teknik ekiple yola devam edecek

Spor Toto Süper Lig 16'ncı hafta müsabakasında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan ve teknik direktör İsmail Kartal ile karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle yollarını ayırma kararı alan MKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, devre arasına kadar mevcut teknik ekiple yola devam edileceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada yönetim kurulunun Mehmet Yiğiner'in başkanlığında toplantı yaptığı ve toplantıda son haftaların analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Toplantıya gençlik geliştirme direktörü Sadık İşcanoğlu, kaleci antrenörü Murat Türksoy ve atletik performans uzmanı Güven Kılıç'ın da katıldığı kaydedildi. Toplantıda alınan kararla, devre arasına kadar oynanacak kupa ve lig müsabakalarında takımın sorunlarına acilen çözüm bulunabilmesi adına mevcut teknik ekiple çıkılacağı belirtildi.

"FUTBOLCULAR, ALACAKLARINI OCAK AYINA KADAR TALEP ETMEYECEKLERİNİ BEYAN ETTİLER"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, "6 aydır futbolcular ücretlerini alamıyor" açıklamasına yanıt verilen bildiride, "Kulübümüzün ekonomik yapısı nedeniyle, futbolcularımızla zaman zaman toplantılar yapılmış ve toplantılar neticesinde, futbolcularımızın gösterdiği özveri ile bugünlere gelinmiştir. Bir ay önce yapılan toplantıda futbolcularımız, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nden olan alacaklarını Ocak ayına kadar talep etmeyeceklerini, beyan etmişlerdir. Alacaklarının ödenerek telafi edilebileceğini ama kaybedilen maçların telafisi olmayacağını beyan eden futbolcularımıza bu onurlu davranışlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugün yaşadığımız ekonomik zorluklar, Süper Lig'de yer alan takımların birçoğunun yaşadığı zorluklardan daha fazla değildir. Geçmişten gelen borçlarımız, ekonomik zorluklarımızın tek nedenidir" ifadelerine yer verildi.

YAPILAN ÖDEMELER KAMUOYUNA SUNULDU

Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü, 1 Haziran 2018 tarihinden bu yana yapılan tüm ödemelerin bedellerini de resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna sundu.

1 Haziran'dan itibaren sarı lacivertli kulübün bugüne kadar yaptığı ödemeler şu şekilde:

- Kadroda bulunan yerli ve yabancı futbolculara primler dahil yapılan ödemeler: 22 milyon 927 bin 557 TL

- Teknik direktör İsmail Kartal'a yapılan ödemeler: 505 bin TL

- Teknik ekibe yapılan ödemeler: 988 bin TL

- Ayrılan yabancı futbolculara ve FIFA dosyalarına yapılan ödemeler: 5 milyon 455 bin 870 TL

- Transfer yasağı alacaklılarına yapılan ödemeler: 6 milyon 189 bin TL

- Bizden önceki dönemlere ait icra dosyalarına yapılan ödemeler: 29 milyon 500 bin TL

- Vergi ve SGK ödemeleri: 10 milyon 141 bin 704 TL

- Genel giderler: 19 milyon 96 bin 746 TL

TOPLAM: 94 milyon 803 bin 877 TL