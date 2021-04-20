Ankaragücü - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Hikmet Karaman'ın göreve gelmesinin ardından büyük çıkış yakalayan Ankaragücü Süper Lig'de 36. hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Denizlispor ile karşılaşacak. Denizlispor Ali Tandağon yönetiminde ilk maçına çıkacak. Peki, Ankaragücü - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 36. hafta maçında Ankaragücü ile Denizlispor 3 puan mücadelesi verecek. Hikmet Karaman'la çıkışa geçen Ankaragücü sahasında çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin bitimine 7 hafta kala takımın başına Ali Tandoğan'ı getiren Denizlispor ise mutlak kazanmak zorunda.
Ankaragücü - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eryaman Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. beIN SPORTS HD 3'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ligde galip gelemediği 6 karşılaşmada sadece 2 puan alabilen Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıktan sonra Ali Tandoğan'la anlaştı.
Tandoğan'la ilk maçına çıkacak yeşil-siyahlı ekip, bitime 7 hafta kala 26 puanla son sırada bulunuyor. Denizli temsilcisi düşme hattının üzerindeki Hes Kablo Kayserispor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.
İç sahada son 4 maçını kayıpsız geçen MKE Ankaragücü, 37 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.
MKE Ankaragücü ile Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 41 müsabakada 6 galibiyet, 17 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Bu maçlarda 40 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 58 gol gördü. Ligin ilk devresinde MKE Ankaragücü rakibini 2-1 mağlup etmişti.