Ankaragücü - Denizlispor (CANLI)
Hikmet Karaman'ın göreve gelmesinin ardından büyük çıkış yakalayan Ankaragücü Süper Lig'de 36. hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Denizlispor ile karşılaşıyor. Denizlispor Ali Tandoğan yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Peki, Ankaragücü - Denizlispor maçının detayları ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'de 36. hafta maçında Ankaragücü ile Denizlispor 3 puan mücadelesi veriyor. Hikmet Karaman'la çıkışa geçen Ankaragücü sahasında çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin bitimine 7 hafta kala takımın başına Ali Tandoğan'ı getiren Denizlispor ise mutlak kazanmak zorunda.
Ankaragücü-Denizlispor karşılaşmanın ilk 11'leri:
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Paintsil, Emre Güral
Denizlispor: Abdülkadir, Özer, Leismann, Oğuz, Sakıb, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Tusha, Rodallega