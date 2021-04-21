Ankaragücü - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig 'de 36. hafta maçında Ankaragücü ile Denizlispor 3 puan mücadelesi veriyor. Hikmet Karaman'la çıkışa geçen Ankaragücü sahasında çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin bitimine 7 hafta kala takımın başına Ali Tandoğan'ı getiren Denizlispor ise mutlak kazanmak zorunda.

Ankaragücü-Denizlispor karşılaşmanın ilk 11'leri:

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Paintsil, Emre Güral

Denizlispor: Abdülkadir, Özer, Leismann, Oğuz, Sakıb, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Tusha, Rodallega