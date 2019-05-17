Ankaragücü dağılıyor

MKE Ankaragücü’nün sezon başında bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Tiago Pinto, kulüple olan görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Pinto ile yapılan görüşmeler sonrasında alacaklarıyla ilgili mutabakatın sağlanamadığı belirtildi.

Ankaragücü’nde bir diğer ayrılık haberi takımın başarılı isimlerinden Djedje’den geldi. Deneyimli orta saha oyuncusu da alacaklarını alamadığı gerekçesiyle Pinto gibi sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Djedje’nin alacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken Pinto’nun ise 295 bin Euro olan alacağının tamamını talep ettiği ifade edildi.