Ankaragücü çöküşte!

Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı ilk 3 lig maçında 7 puanı hanesine yazdıran Ankaragücü, sonrasında ise inanılmaz şekilde düşüşe geçti. Önce Ankara derbisinde Gençlerbirliği’ne mağlup olan, geçen hafta Sivasspor’a taraftarı önünde 3-0’lık skorla yenilen Sarı- Lacivertliler, dün de Beşiktaş’a boyun eğdi. Yenilme serisi 3 maça çıkan Ankaragücü, 20 puanda kalırken, küme düşme korkusunu derinden hissediyor. 17. sıradaki Ankara temsilcisinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın geleceği tartışılıyor.

Yönetim toplanıyor

Geçen haftaki maçın ardından tribünlerin hep bir ağızdan istifaya çağırdığı tecrübeli çalıştırıcının durumuyla ilgili yönetim kurulu hafta içinde bir toplantı gerçekleştirecek. Ankaragücü ligin geride kalan 9 haftasında çıkacağı 5 maçı evinde oynayacak.