Ankaragücü, Süper Lig’in 26. haftasının kapanış maçında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Hikmet Karaman ile geçtiğimiz hafta Kayserispor’la golsüz berabere kalan başkent ekibi, büyük kısmını 10 kişi oynadığı maçta önemli bir puan aldı. Sarı Lacivertli ekip, zorlu maçtan galip ayrılıp son sıradan kurtulmak istiyor. 5 maçtır 3 puan hasreti çeken ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Marius Sumudica'nın Çaykur Rizespor'u ise kötü gidişatı Başkent'te durdurmaya çalışacak. İki takım arasında Rize'de oynanan sezonun ilk maçında tam 8 gol çıkmış ve Çaykur Rizespor, sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.

Ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberlik, 14 mağlubiyeti bulunan Ankaragücü, 19 puanla 21. ve son sırada bulunuyor. Son maçında sahasında Erzurumspor’a 2-0 kaybeden Rize temsilcisi ise 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Şubat Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Erdi, Kulusic, Pinto, Voca, Lukasik, Emre, Saba, Paintsil, Borven

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Doğan, Michalak, Samudio, Boldrin, Skoda

Ankaragücü'nde son dakika

Ankaragücü’nde Kayserispor maçında sakatlanan Atakan Çankaya’nın ayak bileği iç ve dış yan bağ kompleksinde tam kat yırtık, eklem kapsülünde kanama ve yaygın kemik ödemi tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tedavisi tamamlanan Alper Potuk ise takımla antrenmanlara katıldı. Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Michal Pazdan ve sarı kart cezalısı Zvonimir Sarlija, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor'da son dakika

Çaykur Rizespor'da 4 sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Fernando Boldrin ile ameliyat olan Loic Remy kadroda yer almayacak. Kırmızı kart cezalısı Fernando Andrade ve sarı kart cezalısı Fabricio Baiano da Ankara deplasmanında sahada göre alamayacak.