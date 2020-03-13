Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 26. hafta maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 3 puan mücadelesi verecek. İki takımda kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Corona Virüs nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak.
Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.
Süper Lig 26. hafta maç programı...
13 Mart Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya