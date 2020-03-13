Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı canlı izle (Ankaragücü - Rize canlı yayın)
Süper Lig'de 26. hafta maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 3 puan mücadelesi veriyor. İki takımda kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Corona virüsü nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanıyor.
Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.
Ankaragücü - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Lukasik, Faty, Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill
Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Burak, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Garmash, Samudio, Boldrin, Skoda
MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.
Süper Lig 26. hafta maç programı...
13 Mart Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya