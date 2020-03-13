MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Corona virüsü nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanıyor.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Lukasik, Faty, Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Burak, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Garmash, Samudio, Boldrin, Skoda

MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.

Süper Lig 26. hafta maç programı...

13 Mart Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya