Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı (CANLI)

Ankaragücü, Süper Lig’in 26. haftasının kapanış maçında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Hikmet Karaman ile geçtiğimiz hafta Kayserispor’la golsüz berabere kalan başkent ekibi, büyük kısmını 10 kişi oynadığı maçta önemli bir puan aldı. Sarı Lacivertli ekip, zorlu maçtan galip ayrılıp son sıradan kurtulmak istiyor. 5 maçtır 3 puan hasreti çeken ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Marius Sumudica'nın Çaykur Rizespor'u ise kötü gidişatı Başkent'te durdurmaya çalışacak. İki takım arasında Rize'de oynanan sezonun ilk maçında tam 8 gol çıkmış ve Çaykur Rizespor, sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.

ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN

Ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberlik, 14 mağlubiyeti bulunan Ankaragücü, 19 puanla 21. ve son sırada bulunuyor. Son maçında sahasında Erzurumspor’a 2-0 kaybeden Rize temsilcisi ise 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Halis Özkahya'nın yönetttiği ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde

Ankaragücü - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Atila, Voca, İbrahim, Lukasik, Saba, Paintsil, Börven

Çaykur Rizespor: Gökhan, Selim, Meriah, Emir, İsmail, Donsah, Dokovic, Abdullah, Samudio, Onur, Skoda