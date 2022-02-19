Ankaragücü - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Bursaspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak, TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak.

İki takım arasındaki kritik maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu’nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

Ateş hattından kurtulmak isteyen Bursaspor, mutlak üç puanı hedeflerken, üst sıralardan kopmak istemeyen Ankaragücü de galibiyet için sahaya çıkacak.

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