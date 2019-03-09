Ankaragücü - Bursaspor (CANLI)

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Son 4 maçında 10 puan toplayan Ankaragücü bu çıkışını Bursaspor karşısında da devam ettirmek istiyor. 9 maçlık kazanamama serisini Sivasspor karşısında sonlandıran Samet Aybabalı Bursaspor'da seri yakalamak Saat 19.00’da başlayan müsabakayı hakem Serkan Çınar yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.
Ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, 30 puan ve averajla 12. sırada yer aldı. Bursaspor ise 27 puanla 15. basamakta bulunuyor.
MAÇ BAŞLADI
Ankaragücü - Bursaspor ilk 11'ler
Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Moke, Djedje, Hector, Sacko, Boyd, Orgill
Bursaspor: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Lima, Badji, Saviet, Aytaç, Yusuf, Sakho
Ankaragücü'nden anlamlı hareket
MKE Ankaragücü, Bursaspor ile oynadığı maçın hasılatıyla Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar'da hayatlarını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı ailelerine ev alacak. Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadyumu'nun taraftar koltuklarına “Mert, Eren unutmayacağız” tişörtleri bırakıldı.