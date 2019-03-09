Ankaragücü - Bursaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Ankaragücü ile Bursaspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

09 Mart 2019, Cumartesi 19:06 Son Güncelleme:
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Ankaragücü - Bursaspor (CANLI)

MKE AnkaragücüSpor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Son 4 maçında 10 puan toplayan Ankaragücü bu çıkışını Bursaspor karşısında da devam ettirmek istiyor. 9 maçlık kazanamama serisini Sivasspor karşısında sonlandıran Samet Aybabalı Bursaspor'da seri yakalamak Saat 19.00’da başlayan müsabakayı hakem Serkan Çınar yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

Ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, 30 puan ve averajla 12. sırada yer aldı. Bursaspor ise 27 puanla 15. basamakta bulunuyor.

MAÇ BAŞLADI


Ankaragücü - Bursaspor ilk 11'ler

Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Moke, Djedje, Hector, Sacko, Boyd, Orgill

Bursaspor: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Lima, Badji, Saviet, Aytaç, Yusuf, Sakho

Ankaragücü'nden anlamlı hareket

MKE Ankaragücü, Bursaspor ile oynadığı maçın hasılatıyla Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar'da hayatlarını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı ailelerine ev alacak. Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadyumu'nun taraftar koltuklarına “Mert, Eren unutmayacağız” tişörtleri bırakıldı. 

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