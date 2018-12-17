Süper Lig'de son hafta maçında deplasmanda Sivasspor'a 4-0 mağlup olan ve İsmail Kartal ile yollarını ayıran Ankaragücü Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Bodrumspor sahasında 4-2 kazanmayı başarmıştı.

Ankaragücü - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankara Ostim Stadı’nda Serkan Çınar’ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.45’te başlayacak. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de 5 haftadır kazanamıyor. Başkent ekibi 20 puanla 11. sırada yer alıyor. Ankaragücü'nün Bodrumspor'u elemesi için en az üç farklı skorla mağlup etmesi gerekecek.

Ege temsilcisi Süper Lig ekibi rakibi karşısında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Ankara’da istedikleri sonucu alıp kupada yollarına devam edeceklerine inandığını söyledi.