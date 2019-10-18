Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, yarın oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu.

İç saha avantajını iyi kullanacaklarını belirten Diyadin, “Beşiktaş her ne kadar sezona iyi başlamamış olsa da, kesinlikle iyi bir takım. Doğru oynayarak taraftarımızla birlikte hem bir direnç gösterip hem de Beşiktaş’ın zaaflarından faydalanmak istiyoruz. 90 dakika boyunca rakibimize karşı pes etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kritik 90 dakika öncesi Başkent ekibinde Hector Canteros, Cebrail ve Scarione’nin sakatlıkları bulunuyor.