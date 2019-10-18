Ankaragücü, Beşiktaş'a bileniyor

Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, yarın oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu. 90 dakika boyunca pes etmeyeceklerini Metin Diyadin, ''Beşiktaş’ın zaaflarından faydalanmak istiyoruz'' dedi.

18 Ekim 2019, Cuma 06:01
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Ankaragücü, Beşiktaş'a bileniyor

Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, yarın oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu.

İç saha avantajını iyi kullanacaklarını belirten Diyadin, “Beşiktaş her ne kadar sezona iyi başlamamış olsa da, kesinlikle iyi bir takım. Doğru oynayarak taraftarımızla birlikte hem bir direnç gösterip hem de Beşiktaş’ın zaaflarından faydalanmak istiyoruz. 90 dakika boyunca rakibimize karşı pes etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kritik 90 dakika öncesi Başkent ekibinde Hector Canteros, Cebrail ve Scarione’nin sakatlıkları bulunuyor.

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