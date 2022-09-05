Beşiktaş 'ın Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü’nü destekleyen bir taraftar sahaya atlayarak, Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Salih Uçan'a arkadan uçan tekme attı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, sahaya giren saldırgan yaka paça dışarı çıkarıldı.

ÜMİT ÖZAT'TAN FLAŞ PAYLAŞIM

Teknik direktör Ümit Özat, olayların ardından yaptığı paylaşımla geçmişte yaşadığı bir hadiseyi hatırlattı. 2010/11'de, antrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Ankaragücü'nü çalıştıran Ümit Özat'a, kendi takımının bir taraftarı saldırmıştı.

SALDIRGANA YANIT VERİP TEKMELEYEN ÖZAT'A 5 MAÇ CEZA

30 Ocak 2011'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Ankaragücü - Manisaspor karşılaşmasında Ümit Özat, bir Ankaragücü taraftarının saldırısına maruz kalmıştı. Ümit Özat, saldırgana yanıt verip, yerde yatan saldırganı tekmeleyince 5 maç ceza almış ve sonrasında görevini bırakmıştı.

OLAYIN PERDE ARKASI

Ankaragücü'nün Manisaspor maçında attığı golle 1-1'lik beraberliği yakalaması sonrasında teknik direktör Ümit Özat'ın, maç öncesinde ve esnasında kendisine tepki gösteren taraftarlara dönerek yumruk hareketi yapması, taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

Özat'ın gösterdiği tepki sonrasında ise bir Ankaragücü taraftar sahaya atlayarak Ümit Özat'a saldırmaya çalışmıştı. Kendisine yumruk atmak isteyen taraftara yumrukla karşılık veren Özat'ın, araya girenler nedeniyle yere düşen saldırganı yerdeyken tekmelemesi ise tartışma konusu olmuştu. Özat yaşananlar sonrası 5 maç ceza almıştı.