Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki saldırgan için emniyetten açıklama

Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Ankaragücü'nü Muleka, Dele Alli ve N'Koudou'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Maçın tamamlanmasının ardından sahaya giren B.Ö. adındaki bir holigan, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Olayda Cenk Tosun darbe alırken, o holiganı uzaklaştırmak isteyen Josef de Souza kırmızı kart gördü.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyeti'nden dün akşam gerçekleşen olayla ilgili açıklama geldi. Eryaman Stadyumu'nda sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a tekme atmaya çalışan B.Ö. isimli holiganın gözaltına alındığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada "4 Eylül 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü - Beşiktaş takımları arasında oynanan TFF Süper Lig futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle birlikte kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.