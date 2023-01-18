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Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? (İşte 11'ler)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

18 Ocak 2023, Çarşamba 16:47 Son Güncelleme:
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Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? (İşte 11'ler)

Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Sarper Barış Saka görev alacak. Ankaragücü - Beşiktaş maçı 17.45'te başlayacak.

Müsabakanın canlı anlatımını fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz. 

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Radakovic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, Nkoudou, Muleka.

ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK

Ankaragücü, Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'in sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

REKABETTE 9-3 ÜSTÜN

Ankaragücü ile kupada 15. kez karşılaşacak olan Beşiktaş rekabette 9-3 üstün durumda. 22 yıldır kupada çeyrek final göremeyen başkent ekibi ise bugün kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor.

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