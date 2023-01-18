Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Sarper Barış Saka görev alacak. Ankaragücü - Beşiktaş maçı 17.45'te başlayacak.

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İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Radakovic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, Nkoudou, Muleka.

ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK

Ankaragücü, Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'in sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

REKABETTE 9-3 ÜSTÜN

Ankaragücü ile kupada 15. kez karşılaşacak olan Beşiktaş rekabette 9-3 üstün durumda. 22 yıldır kupada çeyrek final göremeyen başkent ekibi ise bugün kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor.