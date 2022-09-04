Beşiktaş , Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Haftaya 10 puanla lider giren, Başakşehir, Fenerbahçe ve Konyaspor'un kazanmasıyla 4. sıraya gerileyen Valerien Ismael'li Kartal, zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazıp liderlik koltuğunu geri almanın hesaplarını yapıyor. Başkent ekibi ise yeni hocası Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk maçı galibiyetle tamamlamayı ve 3 puan hasretine nokta koymayı amaçlıyor.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Sinan, Mujakic, Marlon, Rodrigues, Pedrinho, Zahid, Beridze, Jese, Macheda

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Alli, Gedson, Muleka, N’Koudou Weghorst

Siyah-Beyazlılar’ın hedefi seri...

Ligdeçıktığı 4 maçın 3’ünü kazanan ve 1’inde beraberekalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken Siyah-Beyazlı takım, bu akşam Ankaragücü’ne üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Deplasman planlamasında değişiklik

Kara Kartal, deplasman planlamasında değişikliğe gitti. Normal şartlarda Süper Lig’de dış sahada oynayacağı maçları oynayacağı şehirlere1 gün önceden gidip kampa giren Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü müsabakası öncesinde bu tutumunu değiştirdi. Takım, dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla çalışmalarını tamamlayıp Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girdi. Takım, bugün özel uçakla Ankara’ya giderek ve akşam saatlerinde maça çıkma kararı aldı.

Ömer Erdoğan’ın ilk sınavı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Ligde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Sarı-Lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor. Ömer Erdoğan, son olarak Hatayspor’da görev yapmıştı.

Ghezzal göreve hazır

Beşiktaş’ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson’ın Ankaragücü karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal’ın ise teknik direktör Valerien Ismael’in tercih etmesi halinde bu akşam sahadaki yerini alabileceği ifade edildi.

Başkent ekibi 11 maçtır kazanamıyor

Ankaragücü ise Süper Lig’de 11 maçtır galip gelemiyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Sarı-Lacivertliler, 2020- 2021 sezonunda Süper Lig’de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 3 maçtır kazanamayan Başkent ekibi, Süper Lig’deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindirmeye çalışacak.