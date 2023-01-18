Spor Toto Süper Lig 'deki son 4 maçının 3'ünü kaybeden Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nın önceki turlarında Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u elemeyi başarmıştı. Başkent ekibinde sakatlığını atlatıp Adana Demirspor maçında kadroya dönen Gökhan Akkan'ı ilk 11'de görebiliriz. Hücum merkezinde Ali Sowe, kanatlarda Emre Kılınç ve Giorgi Beridze kolay kolay değişmeyecektir. Orta alanda da Tolga Ciğerci ve Taylan Antalyalı'nın formaları garanti... Tolga ve Taylan'a Lamine Diack ya da Pepe (Pedrinho) eşlik edecek.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanıp 17 hafta sonunda 32 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş 'ta ise Rachid Ghezzal sakat. Siyah-beyazlılar kamp kadrosunu açıklamadı ancak Konyaspor deplasmanında 90+5'te galibiyeti getiren Josef de Souza'nın kadroda olması beklenmiyor. TD Şenol Güneş, Konyaspor karşısında sürpriz bir şekilde Romain Saiss'i orta alanda değerlendirmişti. Josef de oynamazsa Saiss'i yine orta sahada izleyebiliriz... Hücumda gözler yine Cenk Tosun'un üzerinde olacak. Cenk'e son maçta olduğu gibi yine Nathan Redmond ve Jackson Muleka destek verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ankaragücü'nün son 4 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Beşiktaş'ın son 10 resmi maçının 9'unda "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %41'lik kesim ligde üst üste galibiyetler alan siyah-beyazlı takımın adını (90 dakika içerisinde) çeyrek finale yazdırmasını bekliyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada (90 dakika içerisinde) en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EFE UYSAL’IN TAHMİNİ

Beşiktaş, Şenol Güneş ile pozitif bir hava yakaladı. Bu ara bir maçı boş geçme ihtimali çok düşük. Tecrübeli hocanın en önemli özelliği suskun golcüleri kendine getirmesidir. Son maç Dele Alli sonradan oyuna girdi. İngiliz oyuncu ligde tek golünü bu deplasmanda atmıştı. Ankaragücü ligde son 4 maçın 3'ünü kaybederek düşme korkusunu hissetmeye başladı. Kupaya odaklanamayabilir. Beşiktaş en az 2 gol atar ve muhtemelen kazanır.