Ankaragücü - Beşiktaş maçı iddaa oranları

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e gelen Ankaragücü, ilk 3 maçı sadece 1 puanla geçince Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı. Ankara ekibi, Hatayspor'dan geçen sezonun sonunda ayrılan Ömer Erdoğan'la yola devam etme kararı aldı. Hatayspor'da çoğunlukla 4-2-3-1 sistemini kullanan Erdoğan, yeni takımını hangi taktikle sahaya sürecek? Merakla bekliyoruz... Takımda göze çarpan bir eksik yok. Alt ligdeki kadrolarına kıyasla Süper Lig'de apayrı bir Ankaragücü olduğunu söylemek lazım. Geraldo, Yusuf Abdioğlu, Murat Uçar ve Erdem Özgenç gibi "banko" diyebileceğimiz isimler takımdan ayrıldı. Sağ/Sol beke Oğuz Ceylan ile Marlon eklendi. Stopere Nihad Mujakic geldi. Orta alanda Pedrinho, kanatlarda Giorgi Beridze ve Anastasios Chatzigiovanis, hücum merkezinde Jese ve Federico Macheda kadroya katılan diğer yeni isimler...

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI!

Alanyaspor deplasmanında 3-0 öne geçmesine rağmen yakalanan Beşiktaş , Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarını firesiz atlattı. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal son haftalarda sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Resmi olarak maç kadrosu açıklanmadı ancak TD Valerien Ismael'in son haftalarda işleyen taktik ve oyuncu grubunu bozması beklenmiyor... Dele Alli'nin de gelişiyle "Gedson, Alli & Salih Uçan" olarak orta alanı kurgulayan Ismael; hücum kanatlarında Jackson Muleka ve Kevin N'Koudou ile oynayıp son 2 maçı 7 golle geçti. Muleka 3 maçta 3 golle oynarken, Wout Weghorst 4 maçı 5 gol katkısıyla (2 gol - 3 asist) noktaladı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ömer Erdoğan, Beşiktaş'a 3 kez rakip oldu (Hatayspor ile) ve hiç kaybetmedi! (2 galibiyet - 1 beraberlik)

- Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 12 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (6 galibiyet - 5 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %70'lik kesim son haftalarda oldukça formda olan siyah-beyazlıların Ankara'dan 3 puanla döneceğini düşünüyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN TONGO’NUN TERCİHİ

Son iki haftanın dikkat çeken ekibi Beşiktaş oldu. İç sahada çok coşkulu galibiyetler aldılar. Ankaragücü için oldukça zorlu bir sınav olacaktır. Moralli Beşiktaş’ın bu deplasmandan 3 puanla dönmesini bekliyorum.