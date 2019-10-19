Milli maç arası sonrası Türkiye Süper Ligi’nde MKE Ankaragücü ve Beşiktaş, Eryaman Stadyumu’nda puan mücadelesine çıkarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Ankaragücü-Beşiktaş maçına bahis yapmak için aşağıdaki görseli tıklayın

Milli maç arasından önce Sivasspor deplasmanına çıkan Ankaragücü, Orgill ile öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Son 4 maçının 3’ünden puansız ayrılan başkent temsilcisinde Hector Canteros ve Cebrayil Karayel’in sakatlıkları sürüyor. Başkent temsilcisi evinde Beşiktaş ile oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez kaybetti.

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde aldığı sonuçlarla taraftarlarını çok üzen Beşiktaş, milli maç arasına Alanyaspor karşısında aldığı 3 puan ile moralli girdi. Bu maçta kalesini gole kapatan Kara Kartallar, 6 resmi maçın ardından gol yememiş oldu. Bu maçtan sonra hafta içinde evinde Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, N’Koudou ve Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadılar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki maçta da 5’er gol atıldı.

• Beşiktaş’ın Süper Lig’deki son 12 dış saha maçının 11’i 2,5 Gol üstü bitti.

• Ankaragücü’nün ligdeki son 4 maçı da 2,5 Gol Üstü bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Beşiktaş’ın maçı kazanacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ından fazlası konuk ekibin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin %7’den fazlası mücadelede en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.