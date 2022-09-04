Ankaragücü-Beşiktaş maçı (CANLI)

Beşiktaş , Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Haftaya 10 puanla lider giren, Başakşehir, Fenerbahçe ve Konyaspor'un kazanmasıyla 4. sıraya gerileyen Valerien Ismael'li Kartal, zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazıp liderlik koltuğunu geri almanın hesaplarını yapıyor. Başkent ekibi ise yeni hocası Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk maçı galibiyetle tamamlamayı ve 3 puan hasretine nokta koymayı amaçlıyor.





12' Sol kanatta topla buluşan N'Koudou'nun ortasına Muleka hareketlendi, seken top Weghorst'un önünde kaldı. Hollandalı golcünün yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

GOL | 26' Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Beridze, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarsmayı başardı. 1-0.

GOL | 30' Beşiktaş eşitliği yakaladı. N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortada kaleye yönelen topu kaleci Bahadır son anda çeldi. Ceza sahasında Muleka, topu boş kaleye gönderdi.

GOL | 35' Kartal, 1-0'dan döndü. Masuaku'un serbest vuruşta ceza sahasına yolladığı topa iyi yükselen Weghorst, boş durumda olan Dele Alli'yi gördü. Yıldız golcünün kafa pasına hareketlenen İngiliz yıldız, sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

GOL | 47' Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Beridze, sol çaprazda düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2





Ankaragücü-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 21.45'te başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Ankaragücü-Beşiktaş ilk 11'ler:

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Muleka, N'Koudou, Weghorst

Siyah-Beyazlılar’ın hedefi seri...

Ligde çıktığı 4 maçın 3’ünü kazanan ve 1’inde beraberekalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken Siyah-Beyazlı takım, bu akşam Ankaragücü’ne üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Ömer Erdoğan’ın ilk sınavı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Ligde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Sarı-Lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor. Ömer Erdoğan, son olarak Hatayspor’da görev yapmıştı.

Başkent ekibi 11 maçtır kazanamıyor

Ankaragücü ise Süper Lig’de 11 maçtır galip gelemiyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Sarı-Lacivertliler, 2020- 2021 sezonunda Süper Lig’de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 3 maçtır kazanamayan Başkent ekibi, Süper Lig’deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindirmeye çalışacak.