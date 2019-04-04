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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe maçı öncesi tesislerde

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de tesislere gelerek idmanı takip etti.

04 Nisan 2019, Perşembe 19:13
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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe maçı öncesi tesislerde

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana izinli olan Mehmet Sak dışında tüm futbolcular katıldı. Başkent ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Mustafa Kaplan idman öncesinde saha ortasında futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından hafif koşu yapan futbolcular sonrasında da topla ısınmaya geçti. Sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma oyununun ardından kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibi 3 kaleli gol çalışmasının ardından taktiksel maç oynayarak idmanı tamamladı.

- Başkan idmanı izledi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de tesislere gelerek idmanı takip etti. Başkan yardımcısı Metin Akyüz ile antrenmanı izleyen Yiğiner, idmanın bitiminde takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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