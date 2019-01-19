Ankaragücü Başkanı maç sonu patladı!

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray'a karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından oldukça sert ifadeler yer alan bir mesaj yayınladı.

19 Ocak 2019, Cumartesi 21:14
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Ankaragücü Başkanı maç sonu patladı!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından oldukça sert ifadeler yer alan bir mesaj yayınladı.

İşte Başkan'ın maç sonu attığı tweet:

Ankaragücü üzerinde hesap yapanların,destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah’a havale ediyorum.

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