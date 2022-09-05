Spor Toto Süper Lig ’in 5. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadı’nda Beşiktaş ’ı konuk etti, 90 dakika Siyah Beyazlılar'ın 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü’nü destekleyen bir taraftar sahaya atlayarak, Beşiktaşlı Cenk Tosun arkadan tekme attı. Güvenlik görevlileri olaya hemen müdahale ederken, sahaya giren taraftar yaka paça dışarı çıkarıldı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Oğuzhan küfür ve hakaret etti

Karşılaşmanın ardından bir spor programına katılan ve olayla ilgili konuşan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, ''Olayların bu hale gelmesinin sebebi, Oğuzhan denen genç oyuncunun, hocamıza, taraftarımıza ve yedek kulübesine ettiği küfür ve hakarettir.'' dedi ve ekledi:

'Taraftarın Beşiktaşlı futbolcuları tekmelemesinden dolayı özür dilerim'

''Ankaragücü-Beşiktaş maçı gergin geçer, hassas olmak gerekir. Orantısız kararlarla bu hale gelmesinin sebebi maalesef hakemdir. Taraftarın tepkisinden dolayı, hem Beşiktaşlı oyuncular hem de Ankaragüçlü oyuncular gergin bir ortam oluşturdu. Taraftarın girip, Beşiktaşlı futbolcuları tekmelemesinden dolayı tabii ki özür dilerim. Bu anlamda bir sorunumuz yok ama bu olayların bu hale gelmesi konuşuluyor.''







