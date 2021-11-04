Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, öğrencilerle buluştu

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koca, Ankaragücü temalı hazırlanmış boyama kitapçıkları ve kırtasiye ürünlerini, anaokulu ile ilkokul öğrencilerine dağıttı.

Koca, 111 yıllık tarihe sahip MKE Ankaragücü’nün başkanlığını yaptığı için gururlu olduğunu söyledi.

Öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Koca, "Bugün, MKE Ankaragücü’nün tarihini anlatan boyama kitapçığının lansmanını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir ilke imza atıyoruz. Boyama kitabıyla hem tarihimizi daha iyi tanımanızı hem de keyifli vakit geçirmenizi diliyorum. Bu tür faaliyetleri daha da artıracağız. " ifadelerini kullandı.

Faruk Koca, öğrencileri MKE Ankaragücü’nün maçına da davet etti.