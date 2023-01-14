Ankaragücü Başkanı Faruk Koca futbol kamuoyuna seslendi

Spor Toto Süper Lig 'in 19'uncu haftasında Adana Demirspor deplasmanından 3-1 yenik ayrılan MKE Ankaragücü'nde Başkan Faruk Koca, futbol adamlarına seslenerek; "Bu maçın değerlendirmesini gerçekten futbolun geleceğini düşünen, bu iş için acı çeken kamuoyuna ve yöneticilere bırakmak istiyorum" diye konuştu.

Maç berabere giderken 3 golü ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Başken ekibinin Başkanı; "Bu oyunun hakkı bu sonuç değildi. Maalesef eğer futbolun geleceğini düşünüyorsak önce federasyon yetkilileri, kulüp başkanları, futbolun paydaşları, hakemler tekrar meseleyi ve şapkayı önlerine koyup tekrar düşünmeleri lazım. Bugün çok ağır ifadeler kullanabilirim. Ama kullanmayacağım sabrediyorum. Ben; vicdan sahibi, gerçekten futbolun geleceğini düşünen kamuoyuyla futbol adamlarına bu maçın değerlendirmesini bırakıyorum. Biz bunu hak etmedik. Hak ettiğimiz tek şey oyuncularımın, teknik heyetin tebrik edilmesi. Biz hakemlere rağmen, bu futbolu yanlış yönlendiren paydaşlarına rağmen bu ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz ve en iyi yerde olacağımızı belirtmek isterim. Sadece bu maçın değerlendirmesini gerçekten futbolun geleceğini düşünen, bu iş için acı çeken kamuoyuna ve yöneticilere bırakmak istiyorum" dedi .

Faruk Koca, geçen hafta Adana Demirspor'a yapılan muameleyi de şiddetle kınadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten çok doluyum. Geçen hafta Adana Demirspor'a yapılan muameleyi de şiddetle kınıyorum. Bunu da her platformda kınadım. Bugün Ankaragücü, geçen hafta Adana Demirspor'un uğradığı mağduriyete uğradı. Eğer bu böyle devam ederse tarihinde görmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını bilmelerini isterim. Kimseye yapılmasını istemiyoruz. Ama baktık ki yetkililer ve karar mercileri eğer bu tavırlarına devam ederlerse farklı yöntemlerin olacağını bilmelerini isterim."

Taraftarlara da seslenen Koca, "Taraftarı tahrik eden kararlardan dolayı taraftar bugün zıvanadan çıktı. Bu ifadeleri kullanmak istemezdim. Çünkü 90 dakika takım yenikken de taraftarımız takımı coşkuyla destekledi. Ankaragüçlüler gelecekte karamsar olmasınlar. Onlara teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Adana (DHA)