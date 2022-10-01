Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. Kötü gidişata Sivasspor karşısında son veren Başkent ekibi, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. Namağlup Başakşehir ise evine unvanını koruyarak dönmeyi amaçlıyor. Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Ankaragücü ile Başakşehir, Süper Lig 'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek.4 maçlık mağlubiyet serisine milli ara öncesi Sivasspor 'u 2-1 yenerek son veren Başkent ekibi, 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, evinde güçlü rakibini devirip 2 maçlık galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi namağlup durumda ve henüz hiç kalesinde gol görmedi. 14 puanla 3. basamakta bulunan Turuncu Lacivertliler, deplasmanda 3 puanı kapıp evine yenilmezlik unvanını ve zirve takibini sürdürerek dönmeyi hedefliyor.
Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü-Başakşehir maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ankaragücü-Başakşehir muhtemel 11'ler:
Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Mujakic, Radakovic, Xavier, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Sowe
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Chouiar, Traore, Keny