Ankaragücü ile Başakşehir, Süper Lig 'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek.4 maçlık mağlubiyet serisine milli ara öncesi Sivasspor 'u 2-1 yenerek son veren Başkent ekibi, 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, evinde güçlü rakibini devirip 2 maçlık galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi namağlup durumda ve henüz hiç kalesinde gol görmedi. 14 puanla 3. basamakta bulunan Turuncu Lacivertliler, deplasmanda 3 puanı kapıp evine yenilmezlik unvanını ve zirve takibini sürdürerek dönmeyi hedefliyor.

Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü-Başakşehir maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Mujakic, Radakovic, Xavier, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Sowe

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Chouiar, Traore, Keny