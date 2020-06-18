Süper Lig'in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.Ligde 24 puanla 17. sırada yer alan başkent temsilcisi, lider Trabzonspor'la aynı puanda (56) olan 2. sıradaki Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı ilk maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasında 4 puan aldı.

Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yarın saat 21.00’de Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Friedrich - Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila Turan, Lukasık, Pinto, Scarione, Rodrigues , Michalak, Orgill

Başakşehir: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

Galatasaray'dan önce mutlak 3 puan

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 29. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray müsabakası öncesi Ankaragücü deplasmanından mutlak 3 puanla dönerek moral depolamak istiyor. Trabzonspor ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesinin içinde olan turuncu-lacivertliler, kalan maçların hepsini kazanarak bordo-mavili rakibinin kayıp yaşamasını bekleyecek.

İlk maçı Başakşehir kazanmıştı!

Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki MKE Ankaragücü'nde, sakatlığı bulunan Orkan Çınar ile sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Medipol Başakşehir önünde forma giyemeyecek.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Başakşehir ile Ankaragücü 14. randevuda

Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü, yarın oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig’deki 14. randevularına çıkacak. Geride kalan maçlarda turuncu-lacivertlilerin rakibine karşı 5’e 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka önce turuncu-lacivertliler; 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası elde ettiği 56 puanla Trabzonspor’un ardından ikinci sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise 5 galibiyet, 9 beraberlik, 13 yenilgiyle topladığı 24 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Ligde 14. kez

Başakşehir ile Ankaragücü, lig tarihinde bugüne kadar 13 defa birbirlerine rakip oldu. Söz konusu karşılaşmaların 5’ini İstanbul ekibi, 4’ünü ise Ankara temsilcisi kazandı. 4 müsabakada ise taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekip, attığı 18 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

Son 5 maçta mağlubiyet yok

Okan Buruk’un takımı, Ankaragücü ile oynadığı son 5 maçtan da galip ayrılmayı başardı. Ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan mücadeleyi de 2-1 kazanan Başakşehir, deplasmandaki son yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda 1-0’lık skorla almıştı.

M.Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanan son 5 karşılaşma şöyle:

Başakşehir: 2 - Ankaragücü: 1 (2019-2020)

Başakşehir: 2 - Ankaragücü: 1 (2018-2019)

Ankaragücü: 0 - Başakşehir: 1 (2018-2019)

Başakşehir: 3 - Ankaragücü: 0 (2011-2012)

Ankaragücü: 1 - Başakşehir: 2 (2011-2012)







