Ankaragücü-Başakşehir maçı (CANLI)

Ankaragücü ile Başakşehir, Süper Lig 'in 8. haftasında karşı karşıya geliyorlar.4 maçlık mağlubiyet serisine milli ara öncesi Sivasspor 'u 2-1 yenerek son veren Başkent ekibi, 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, evinde güçlü rakibini devirip 2 maçlık galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi namağlup durumda ve henüz hiç kalesinde gol görmedi. 14 puanla 3. basamakta bulunan Turuncu Lacivertliler, deplasmanda 3 puanı kapıp evine yenilmezlik unvanını ve zirve takibini sürdürerek dönmeyi hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadele başladı...

GOL | 3. dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında Okaka'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top filelere gitti.

Ankaragücü-Başakşehir ilk 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Ali Sowe

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Biglia, Traore, Berkay, Aleksic, Mounir, Okaka