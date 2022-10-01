Ankaragücü-Başakşehir maçı (CANLI)
Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. Kötü gidişata Sivasspor karşısında son veren Başkent ekibi, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. Namağlup Başakşehir ise evine unvanını koruyarak dönmeyi amaçlıyor. Ankaragücü-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve detaylar haberimizde. Başakşehir, 3. dakikada Stefano Okaka'nın attığı golle Ankaragücü deplasmanında 1-0 öne geçti.
Ankaragücü ile Başakşehir, Süper Lig 'in 8. haftasında karşı karşıya geliyorlar.4 maçlık mağlubiyet serisine milli ara öncesi Sivasspor 'u 2-1 yenerek son veren Başkent ekibi, 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, evinde güçlü rakibini devirip 2 maçlık galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi namağlup durumda ve henüz hiç kalesinde gol görmedi. 14 puanla 3. basamakta bulunan Turuncu Lacivertliler, deplasmanda 3 puanı kapıp evine yenilmezlik unvanını ve zirve takibini sürdürerek dönmeyi hedefliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
Mücadele başladı...
GOL | 3. dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında Okaka'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top filelere gitti.
Ankaragücü-Başakşehir ilk 11'ler:
Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Ali Sowe
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Biglia, Traore, Berkay, Aleksic, Mounir, Okaka