Ankaragücü - Başakşehir maçı farklı statta oynanacak

Ankaragücü, TFF tarafından görevlendirilen yetkililerin Yenikent Stadyumu zemininin futbol müsabakası oynamaya elverişli olmadığını rapor etmesi nedeniyle Başakşehir maçının başka bir statta oynanacağını açıkladı.

Siteden yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul Başakşehir FK ile 12.10.2018 tarihinde (Pazartesi) günü saat 20:00’da oynayacağımız müsabakanın yeri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Yenikent Stadyumu olarak ilan edilmişti.

Ancak TFF tarafından görevlendirilen yetkililerin Yenikent Stadyumu’nda yaptığı denetimler neticesinde saha zemininin futbol müsabakası oynamaya elverişli olmadığı rapor edilmiştir.

TFF, konuyu değerlendirmiş Yenikent Stadyumu’nda saha zemininin elverişli olmadığını gerekçe göstererek müsabakanın ilan edilen tarihte Yenikent Stadyumu’nda oynanamayacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bu nedenle İstanbul Başakşehir FK ile yapacağımız müsabaka başka bir şehirde oynanacaktır. Müsabakanın oynanacağı şehir ile ilgili açıklamamız daha sonra yapılacaktır.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ