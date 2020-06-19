Ankaragücü - Başakşehir maç sonucu: 1 - 2

Medipol Başakşehir, 28.haftada Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanmayı başardı. Başakşehir böylece şampiyonluk yarışına devam etti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Gerson Rodrigues'in penaltı golüyle geriye düşen Başakşehir, ikinci yarıda Aleksic ile beraberliği yakalayıp Visca'nın golüyle galibiyete ulaştı.

Başakşehir bu sonuçla puanını 59 yaptı ve Trabzonspor'un maç fazlasıyla 3 puan önüne geçti. Ankaragücü ise 24 puanla 17.sırada kaldı

Maçtan dakikalar

3.dakikada sağ kanattan Ankaragücü köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topu savunma çıkardı

8.dakikada son kanattan İrfan Can geldi pasını takım arkadaşlarına gelmeden önce rakip savunma uzaklaştırdı

SARI KART Lobzhanidze'ye ceza sahasında faul yapan Skrtel sarı kart gördü.

Skrtel gördüğü bu kartla gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

Ankaragücü penaltı kazandı

GOL! 12.dakikada Ankaragücü Gerson Rodrigues'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti

BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 14.dakikada Sağ kanattan gelen ortaya Crivelli kafayı vurdu kaleciyi geçen topu savunma son anda çıkardı

OFSAYT! 22.dakikada Ankaragücü sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gelen ortaya Faty vurdu top direğe çarpıp filelere gitti anca öncesinde hakem pozisyonun ofsayt olduğuna VAR incelemesi sonucu karar verdi

ANKARAGÜCÜ İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI! 26.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Michalak, sert vurdu top kaleye paralel gitti ve dışarı çıktı.

27.dakikada Edin Visca sol çaprazda kazanılan sert vuruşta kaleye vurdu top az farkla auta gitti

30.dakikada Ankaragücü yine etkili geldi. Sol kanattan gelen topu arka direkte Lobzhanizde aldı uygun durumda şutunu kaleci Mert çıkardı ama öncesinde hakem Gerson Rodrigues'in faul yaptığını işaret etti

33.dakikada ceza sahası dışından Scarione vurdu topa kalecide kaldı

DİREKTEN DÖNDÜ! 35.dakikada sağ kanattan gelen ortayı kaleci çeldi, topu önünde bulun Aleksic bekletmeden vurdu şutu yan direkten döndü

SARI KART 39.dakikada Ankaragücü takımında Lukasik orta sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

42.dakikada ceza sahası dışından Visca sert vurdu topa yandan auta gitti

44.dakikada ceza sahası dışından Scarione sol ayağıyla sert vurdu topa yandan dışarı gitti

İlk yarı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

İKİNCİ YARI BAŞLADI

47.dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Scarione kullandı ortası doğrudan auat gitti

SARI KART 49.dakikada sol kanattan rakibine faul yapan Ricardo Faty hakemden sarı kart gördü.

BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 50.dakikada sol kanattan gelen Crivelli yerden pasını verdi Visca bekletmeden vurdu kaleci son anda topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 56.dakikada Başakşehir'de Demba Ba çıktı yerine Robinho girdi

GOL! 59.dakikada Başakşehir, Aleksic'in golüyle durumu 1-1 yaptı. Sol kanattan ceza sahasına giren Robinho yerden vurdu kaleciden seken topu kale sahasında Aleksic tamamladı ve golü attı

SARI KART 65.dakikada sol kanattan rakibine faul yapan Kitsiou hakemden sarı kart gördü. Böylece gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü

69.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale sahasında kafayı Ricardo Faty vurdu top yandan auta gitti

GOL! 73.dakikada Başakşehir, Edin Visca'nın golüyle 2-1 öne geçti









SARI KART 76.dakikada Başakşehir takımından Enzo Crivelli sarı kart gördü.

85.dakikada ceza sahasına giren Robinho yerden vurdu top kalecide kaldı

89.dakika sol kanattan serbest vuruşu Aydın Karabulut kullandı. Ortasına uygun durumda Ricardo Faty kafayı vurdu top üstten auta gitti

Hakem Hüseyin Göçek 5 dakika uzatma verdi

Mücadeleyi Başakşehir 2-1 galip bitirdi







