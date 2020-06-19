Ankaragücü - Başakşehir maç sonucu: 1 - 2
Medipol Başakşehir, 28.haftada Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanmayı başardı. Başakşehir böylece şampiyonluk yarışına devam etti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Gerson Rodrigues'in penaltı golüyle geriye düşen Başakşehir, ikinci yarıda Aleksic ile beraberliği yakalayıp Visca'nın golüyle galibiyete ulaştı
Medipol Başakşehir, 28.haftada Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanmayı başardı. Başakşehir böylece şampiyonluk yarışına devam etti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Gerson Rodrigues'in penaltı golüyle geriye düşen Başakşehir, ikinci yarıda Aleksic ile beraberliği yakalayıp Visca'nın golüyle galibiyete ulaştı.
Başakşehir bu sonuçla puanını 59 yaptı ve Trabzonspor'un maç fazlasıyla 3 puan önüne geçti. Ankaragücü ise 24 puanla 17.sırada kaldı
Maçtan dakikalar
3.dakikada sağ kanattan Ankaragücü köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topu savunma çıkardı
8.dakikada son kanattan İrfan Can geldi pasını takım arkadaşlarına gelmeden önce rakip savunma uzaklaştırdı
SARI KART Lobzhanidze'ye ceza sahasında faul yapan Skrtel sarı kart gördü.
Skrtel gördüğü bu kartla gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü
Ankaragücü penaltı kazandı
GOL! 12.dakikada Ankaragücü Gerson Rodrigues'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti
BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 14.dakikada Sağ kanattan gelen ortaya Crivelli kafayı vurdu kaleciyi geçen topu savunma son anda çıkardı
OFSAYT! 22.dakikada Ankaragücü sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gelen ortaya Faty vurdu top direğe çarpıp filelere gitti anca öncesinde hakem pozisyonun ofsayt olduğuna VAR incelemesi sonucu karar verdi
ANKARAGÜCÜ İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI! 26.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Michalak, sert vurdu top kaleye paralel gitti ve dışarı çıktı.
27.dakikada Edin Visca sol çaprazda kazanılan sert vuruşta kaleye vurdu top az farkla auta gitti
30.dakikada Ankaragücü yine etkili geldi. Sol kanattan gelen topu arka direkte Lobzhanizde aldı uygun durumda şutunu kaleci Mert çıkardı ama öncesinde hakem Gerson Rodrigues'in faul yaptığını işaret etti
33.dakikada ceza sahası dışından Scarione vurdu topa kalecide kaldı
DİREKTEN DÖNDÜ! 35.dakikada sağ kanattan gelen ortayı kaleci çeldi, topu önünde bulun Aleksic bekletmeden vurdu şutu yan direkten döndü
SARI KART 39.dakikada Ankaragücü takımında Lukasik orta sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
42.dakikada ceza sahası dışından Visca sert vurdu topa yandan auta gitti
44.dakikada ceza sahası dışından Scarione sol ayağıyla sert vurdu topa yandan dışarı gitti
İlk yarı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi
İKİNCİ YARI BAŞLADI
47.dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Scarione kullandı ortası doğrudan auat gitti
SARI KART 49.dakikada sol kanattan rakibine faul yapan Ricardo Faty hakemden sarı kart gördü.
BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 50.dakikada sol kanattan gelen Crivelli yerden pasını verdi Visca bekletmeden vurdu kaleci son anda topu çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 56.dakikada Başakşehir'de Demba Ba çıktı yerine Robinho girdi
GOL! 59.dakikada Başakşehir, Aleksic'in golüyle durumu 1-1 yaptı. Sol kanattan ceza sahasına giren Robinho yerden vurdu kaleciden seken topu kale sahasında Aleksic tamamladı ve golü attı
SARI KART 65.dakikada sol kanattan rakibine faul yapan Kitsiou hakemden sarı kart gördü. Böylece gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü
69.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale sahasında kafayı Ricardo Faty vurdu top yandan auta gitti
GOL! 73.dakikada Başakşehir, Edin Visca'nın golüyle 2-1 öne geçti
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SARI KART 76.dakikada Başakşehir takımından Enzo Crivelli sarı kart gördü.
85.dakikada ceza sahasına giren Robinho yerden vurdu top kalecide kaldı
89.dakika sol kanattan serbest vuruşu Aydın Karabulut kullandı. Ortasına uygun durumda Ricardo Faty kafayı vurdu top üstten auta gitti
Hakem Hüseyin Göçek 5 dakika uzatma verdi
Mücadeleyi Başakşehir 2-1 galip bitirdi