Ankaragücü - Başakşehir canlı

Süper Lig'de 18. hafta maçında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ankaragücü sahasında Başakşehir'i yenerek üst sıralara çıkmak istiyor. Yedi haftalık kazanamama serisini geçen hafta Erzurumspor karşısında sonlandıran Başakşehir ise Ankaragücü deplasmanında kazanarak galibiyet seriyi yakalamak istiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

Mücadele başladı.

NOT: Sayfa sürekli güncellenmektedir.

Maçın 4. dakikasında Başakşehir atağında sağ kanattaki Deniz en soldaki Hasan Ali'yi gördü, onun ceza alanına yaptığı ortaya Chadli dokundu ancak vuruşu zayıf top Ricardo'da kaldı.

İrfan Can sert vurdu

Maçta dakikalar 7'yi gösterdiğinde tehlikeli gelen taraf yine Başakşehir oldu. Ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Can kaleyi düşündü, köşeye giden topu son anda Ricardo çıkarıyor.

Karşılaşmanın 9. dakikasında gösterdiğinde Başakşehir yine sağ kanattan geldi, çizgiye inen Visca içeriye çevirdi ancak Gulbrandsen dokunamadı.

Maçın 11'leri

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Assane, Lukasik, Bolingi, Saba, Endri, Borven.

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Nacer Chadli, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen.

Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Ligdeki son maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren turuncu-lacivertlilerin 19 puanı bulunuyor. İki maçlık galibiyet serisi 2-0'lık Gaziantep FK yenilgisiyle sona eren MKE Ankaragücü ise haftaya 15 puanla 18. sırada giriyor.

MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti

MKE Ankaragücü, rakibini yaklaşık 10 yıldır mağlup edemiyor. O zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1 yenen başkent temsilcisi, daha sonraki 8 resmi maçı da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 1 beraberlik yaşayan MKE Ankaragücü, rakibi karşısında son 6 lig maçında ise puan alamadı.

İki ekip tarihinde daha önce 2'si kupa, 14'ü Süper Lig olmak üzere 16 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 7'sini Medipol Başakşehir, 4'ünü MKE Ankaragücü kazanırken, taraflar 5 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ankara'da oynanan 8 maçta ise sarı-lacivertliler tek galibiyet elde etti. MKE Ankaragücü bu galibiyeti rekabetin ilk maçı olan 21 Eylül 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Ankara'da daha sonraki 7 randevuda konuk ekip 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i İstanbul'a puansız göndererek rakibi karşısında iç sahadaki 13 yılı geçen galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak.