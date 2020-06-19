Ankaragücü - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Ligde 24 puanla 17. sırada yer alan başkent temsilcisi, lider Trabzonspor'la aynı puanda (56) olan 2. sıradaki Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı ilk maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasında 4 puan aldı.

Ankaragücü - Başakşehir ilk 11'ler belli oldu

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba





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Hakem Hüseyin Göçek ilk düdüğü çaldı. MAÇ BAŞLADI







