Ankaragücü - Başakşehir (CANLI)
Süper Lig'in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Ankaragücü kazanarak üst sıralara tırmanmak, Başakşehir ise şampiyonluk yarışında yara almamak için kazanmak istiyor. Ankaragücü - Başakşehir maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Ligde 24 puanla 17. sırada yer alan başkent temsilcisi, lider Trabzonspor'la aynı puanda (56) olan 2. sıradaki Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı ilk maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasında 4 puan aldı.
Ankaragücü - Başakşehir ilk 11'ler belli oldu
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
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