Ankaragücü - Başakşehir (CANLI)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir, Afyonkarahisar’da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Osmanlı Stadı’nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar’daki Zafer Stadı’nda oynanıyor.

Mücadele başladı

8. dakikada Visca'nın golüyle Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında 1-0 öne geçti.

Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20.00’de başlayan müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Başakşehir 11'ler...

Ankaragücü: Altay, Djedje, Yalçın, Kone, Pinto, Faty, Moulin, İlhan, Mokhtar, Cerci, Kubilay

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Mossoro, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Riad Bajic

Beş maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor yenilgisi ile sona eren Medipol Başakşehir, 14 hafta sonunda 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgisi olan MKE Ankaragücü’nün ise 20 puanı bulunuyor.