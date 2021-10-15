Ankaragücü, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, 9. haftada yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım Bandırmaspor maçı öncesi son antrenmanını Bandırmaspor Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, antrenmanı sürat çalışması ile tamamladı.

Bandırmaspor karşılaşması öncesinde MKE Ankaragücü'nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü maçı yarın saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda yapılacak.

AA