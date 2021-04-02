3 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor karşısında sona eren Ankaragücü, Süper Lig 'in 32. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Hikmet Karaman yönetiminde düşme hattından kurtula mücadelesi veren Başkent ekibini galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Erzurumspor galibiyetiyle moral depolayan Ersun Yanal'ın Antalyaspor'u ise evine 3 puanla dönmek ve yeni bir seri başlatmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Antalyaspor, Jahovic'in attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

4 Nisan Pazar günü Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Endri, Atakan, Saba, Geraldo, Alper, Borven

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Riberio, Hakan, Amilton, Serdar, Podolski

Ankaragücü'nde kart cezalısı Atila Turan, Antalyaspor'da ise sakatlığı bulunan Gökdeniz Bayrakdar, zorlu maçta forma giyemeyecek isimler.