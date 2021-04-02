Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. 3 maçlık galibiyet serisi Trabzon'da sona eren Başkent ekibi, Antalyaspor karşısında yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Orta sıralarda bulunan Akdeniz ekibi ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
3 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor karşısında sona eren Ankaragücü, Süper Lig 'in 32. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Hikmet Karaman yönetiminde düşme hattından kurtula mücadelesi veren Başkent ekibini galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Erzurumspor galibiyetiyle moral depolayan Ersun Yanal'ın Antalyaspor'u ise evine 3 puanla dönmek ve yeni bir seri başlatmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Antalyaspor, Jahovic'in attığı golle 1-0 kazanmıştı.
Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
4 Nisan Pazar günü Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ankaragücü - Antalyaspor muhtemel 11'ler:
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Endri, Atakan, Saba, Geraldo, Alper, Borven
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Riberio, Hakan, Amilton, Serdar, Podolski
Ankaragücü'nde kart cezalısı Atila Turan, Antalyaspor'da ise sakatlığı bulunan Gökdeniz Bayrakdar, zorlu maçta forma giyemeyecek isimler.