2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 33'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Antalyaspor, dış sahada yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak kulüp tarihindeki rekoru geliştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden ve kümede kalma umutlarını artıran Ankaragücü ise son haftaya kadar iddiasını sürdürmek istiyor.

Başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 41 puanla 9. sırada. Ankaragücü'nün kümede kalma mücadelesi verdiği rakipleri Hes Kablo Kayserispor 32 puanla 17’nci, Çaykur Rizespor 32 puanla 16’ncı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 32 puanla 15’inci, İttifak Holding Konyaspor 33 puanla 14’üncü ve Yukatel Denizlispor 35 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımın 13. sıradaki rakibiyle arasında 6 puan farkı bulunuyor, kalan iki karşılaşmayı kazanarak bu farkı kapatmayı hedefleyen Ankara temsilcisi, rakiplerinin de çıkacağı maçlarda kaybetmesini bekliyor.

Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 21.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports MAX 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Michalak, Scarione, Lobhanidze, Rivas

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Ersan, Veysel, Kudryashov, Doğukan, Yekta, Ufuk, Amilton, Jahovic, Mukaiuru

Sarı-lacivertli takımda sakat futbolcu bulunmazken, Galatasaray maçında kart görerek cezalı duruma düşen Dever Orgill, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Hakan Özmert kart cezası, Bahadır, Podolski, Harun, Celustka ise sakatlığı nedeniyle Ankara deplasmanında oynayamayacak.

Fraport TAV Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 38'inci karşılaşmasını oynayacak. İki takım arasında oynanan Süper Lig maçlarında Antalyaspor 15, MKE Ankaragücü 10 defa galibiyet elde etti. İki takımın 12 müsabakası da beraberlikle sonuçlandı.



