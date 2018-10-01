Spor Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde ilk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ankaragücü, kendisiyle aynı puanda bulunan Bülent Korkmazlı Antalyaspor'u konuk edecek. Ankaragücü taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Antalyaspor'da Ankaragücü deplasmanında sürpriz peşinde...

Ankaragücü - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Hopf, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Faty, Bifouma, Mokhtar, Putsila, El Kabir

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celutska, Diego Angelo, Cissokho, Doğukan, Maicon, Mevlüt, Hakan Özmert Yekta Kurtuluş, Doukara



