Ankaragücü - Antalyaspor maç sonucu: 0-1

Spor Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde ilk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ankaragücü, kendisiyle aynı puanda bulunan Bülent Korkmazlı Antalyaspor'u konuk etti. Ankaragücü taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, Antalyaspor deplasmanda Hakan Özmert'in golüyle Başkent ekibini 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Hakan Özmert’in şutunda top direkten dönerek kaleci Hopf’da kaldı.

19. dakikada sol kanattan duran top kazanan Antalyaspor’da topun başına Hakan Özmert geçti. Özmert’in ceza sahasına gönderdiği top doğrudan ağlara gitti. 0-1

24. dakikada kaptığı topla ceza sahası yayına kadar ilerleyen Mokhtar’ın şutunda kaleci Boffin topu güçlükle kornere çeldi.

28. dakikada topla birlikte ceza sahası giren Doukara’nın şutunda top kaleci Hopf’tan döndü.

63. dakikada Bifouma’nın pasıyla ceza sahasına giren El Kabir’in şutunda top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

66. dakikada kontratağa çıkan Ankaragücü’nde topu alan İlhan Parlak pasını Bifouma’ya aktardı. Bifouma’nın ceza sahası yay üzerinden vurduğu düzgün şutta kaleci Boffin topu güçlükle oyun alanına çeldi.

68. dakikada üst üste atak yapan MKE Ankaragücü bir kez daha gole çok yaklaştı. Bifouma’nın sağ kanattan açtığı ortada 6 pas üzerinde müsait pozisyonda bulunan İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda kaleye doğru yönelen topu kaleci Boffin güçlükle oyun alanına çeldi.

87. dakikada Cerci’nin ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Faty’nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Süleyman Özay xx, Hakan Yemişken xx

MKE Ankaragücü: Hopf xx, Yalçın Ayhan xx, Sedat Ağçay xx, Mehmet Sak xx, Alihan Kubalas xx, El Kabir xx, Bifouma xxx (Cerci dk. 83 ?), Faty xx, Putsila xx (İlhan Parlak dk. 59 xx), Erdem Özgenç xx, Mokhtar xx (Kenan Özer dk. 59 xx)

Yedekler: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Kehinde, Erdem Şen, Moulin, Kaan Uykur

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Boffin xx, Diego Oliveira xx, Maicon Marques xx (Harun Alpsoy dk. 78 x), Doğukan Sinik xx (Serdar Özkan dk. 86 ?), Yekta Kurtuluş xx (Danilo dk. 69 x), Grando xx, Cissokho xx, Celustka xx, Sangare xx, Doukara xx, Hakan Özmert xxx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Drole, Ozan Özenç, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Hakan Özmert (dk. 19) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Faty (MKE Ankaragücü), Danilo, Hakan Özmert, Boffin, Celustka, Grando (Antalyaspor)