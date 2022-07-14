Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, transferleri art arda açıklamaya devam ediyor. Başkent ekibi, Gambiyalı forvet oyuncusu Ali Sowe kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan duyuruda Ali Sowe ve kulübü FK Rostov ile 1 yıllık geçici transfer konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Gambiyalı başarılı forvet oyuncusu Ali Sowe ve kulübü FK Rostov ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı ve yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü."

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